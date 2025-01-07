  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Угадайте, кто вернулся"? Лидер Динамо приступил к тренировкам после травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Угадайте, кто вернулся"? Лидер Динамо приступил к тренировкам после травмы

Премьер-лига

Начал тренировки с мячом

"Угадайте, кто вернулся"? Лидер Динамо приступил к тренировкам после травмы

Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Новина українською

Киевское "Динамо" проводит зимние сборы в Турции. Игроки столичного клуба в понедельник, 6 января провели первую тренировку.

Лидер киевлян Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с командой. Правда, вероятно, вингер пока занимается по индивидуальной программе. На фотографиях можно заметить, что он приступил к работе с мячом.

"Угадайте, кто вернулся?", - подписали серию фото в пресс-службе "бело-синих".

Напомним, в ноябре Ярмоленко повредил ахиллово сухожилие. В текущем сезоне Андрей отыграл 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

Читайте также30 лет и больше. Ярмоленко стал победителем в номинации Золотой опыт-2024
По теме
yellow-arrow
Защитник Динамо: Про Слюбика пока ничего сказать не могу
yellow-arrow
Заря хочет подписать атакующего полузащитника Ингульца
yellow-arrow
Полесье вышло из отпуска и отправилось на зимние сборы в Турцию
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
07.01.2025 в 12:59
Айяяй! Яка радість!Придурок повернувся в Динаму!Буде кому вчити молодь,як лупити противників ззаду по ногам.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Kondor (Веселе)
07.01.2025 в 12:59
Айяяй! Яка радість!Придурок повернувся в Динаму!Буде кому вчити молодь,як лупити противників ззаду по ногам.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
07.01.2025 в 12:34
Кабанчик решил мячик попинать?
Ответить
0
0
Caballero (DC)
07.01.2025 в 12:28
Він ще живий...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости