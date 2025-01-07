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"Угадайте, кто вернулся"? Лидер Динамо приступил к тренировкам после травмы
Начал тренировки с мячом
Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Киевское "Динамо" проводит зимние сборы в Турции. Игроки столичного клуба в понедельник, 6 января провели первую тренировку.
Лидер киевлян Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с командой. Правда, вероятно, вингер пока занимается по индивидуальной программе. На фотографиях можно заметить, что он приступил к работе с мячом.
"Угадайте, кто вернулся?", - подписали серию фото в пресс-службе "бело-синих".
Напомним, в ноябре Ярмоленко повредил ахиллово сухожилие. В текущем сезоне Андрей отыграл 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 5 голов.
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