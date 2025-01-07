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Заря хочет подписать атакующего полузащитника Ингульца

Премьер-лига

Он уже защищал цвета луганской команды

Заря хочет подписать атакующего полузащитника Ингульца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинский полузащитник "Ингульца" Владимир Белоцерковец присоединится к "Заре".

Как утверждает ТаТоТаке, руководители обоих клубов находятся на финальной стадии переговоров по переходу 24-летнего футболиста. Атакующий полузащитник в свое время выступал за юношескую и вторую команду луганчан.

Также источник отмечает, что Белоцерковец этой зимой мог оказаться в "Рухе".

В нынешнем сезоне Белоцерковец провел 16 матчей за "Ингулец" и отметился двумя забитыми голами. Ранее он также выступал за МФК "Металлург".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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