Заря хочет подписать атакующего полузащитника Ингульца

Украинский полузащитник "Ингульца" Владимир Белоцерковец присоединится к "Заре".

Как утверждает ТаТоТаке, руководители обоих клубов находятся на финальной стадии переговоров по переходу 24-летнего футболиста. Атакующий полузащитник в свое время выступал за юношескую и вторую команду луганчан.

Также источник отмечает, что Белоцерковец этой зимой мог оказаться в "Рухе".

В нынешнем сезоне Белоцерковец провел 16 матчей за "Ингулец" и отметился двумя забитыми голами. Ранее он также выступал за МФК "Металлург".