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Заря хочет подписать атакующего полузащитника Ингульца
Он уже защищал цвета луганской команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский полузащитник "Ингульца" Владимир Белоцерковец присоединится к "Заре".
Как утверждает ТаТоТаке, руководители обоих клубов находятся на финальной стадии переговоров по переходу 24-летнего футболиста. Атакующий полузащитник в свое время выступал за юношескую и вторую команду луганчан.
Также источник отмечает, что Белоцерковец этой зимой мог оказаться в "Рухе".
В нынешнем сезоне Белоцерковец провел 16 матчей за "Ингулец" и отметился двумя забитыми голами. Ранее он также выступал за МФК "Металлург".
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