Защитник Динамо: Про Слюбика пока ничего сказать не могу

Защитник "Динамо" Денис Попов высказался относительно центрбека "Руха" Богдана Слюбика, который на данный момент находится на просмотре в киевском клубе.

- На сборы с "Динамо" приехал центральный защитник "Руха" Богдан Слюбик - можно сказать, твой конкурент по позиции. Как с ним работается?

- Как уже говорил, еще пока только одну тренировку провели вместе. Сегодня в основном бегали по кругу, поэтому пока ничего сказать не могу (улыбается), - сказал Попов.