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Защитник Динамо: Про Слюбика пока ничего сказать не могу

Премьер-лига

Киевский клуб провел пока одну тренировку на сборе

Защитник Динамо: Про Слюбика пока ничего сказать не могу

Фото: ФК Динамо Київ

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Защитник "Динамо" Денис Попов высказался относительно центрбека "Руха" Богдана Слюбика, который на данный момент находится на просмотре в киевском клубе.

- На сборы с "Динамо" приехал центральный защитник "Руха" Богдан Слюбик - можно сказать, твой конкурент по позиции. Как с ним работается?

- Как уже говорил, еще пока только одну тренировку провели вместе. Сегодня в основном бегали по кругу, поэтому пока ничего сказать не могу (улыбается), - сказал Попов.

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Динамо (Киев) Денис Попов Богдан Слюбик
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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