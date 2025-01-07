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Защитник Динамо: Про Слюбика пока ничего сказать не могу
Киевский клуб провел пока одну тренировку на сборе
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Денис Попов высказался относительно центрбека "Руха" Богдана Слюбика, который на данный момент находится на просмотре в киевском клубе.
- На сборы с "Динамо" приехал центральный защитник "Руха" Богдан Слюбик - можно сказать, твой конкурент по позиции. Как с ним работается?
- Как уже говорил, еще пока только одну тренировку провели вместе. Сегодня в основном бегали по кругу, поэтому пока ничего сказать не могу (улыбается), - сказал Попов.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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