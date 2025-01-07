Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чистка от Ротаня. Александрия попрощается с ненужными игроками
И подпишет левого защитника
ФК Олександрія
"Александрия" пытается закрыть все свои кадровые вопросы до начала сбора в Турции, 15 января.
По информации ТаТоТаке, в ближайшие дни команда Руслана Ротаня может усилиться левым защитником из европейского чемпионата.
Соответственно, учитывая перебор игроков, некоторые из украинцев покинут "Александрию". Согласно данным источника, статус свободного агента получит Родион Плакса. 22-летним футболистом интересуется "Левый Берег".
Кроме того, "Александрию" может покинуть Денис Костышин. Вингер рассматривает варианты из-за рубежа - в частности, из Польши.
Популярное сейчас
- Один из претендентов на Забарного настроен на зимний трансфер
- Реал с Луниным побеждает в Кубке, Милан в волевом стиле выигрывает Суперкубок Италии. Главные новости за 6 января
- Кривбасс сделал предложение по аргентинскому форварду
- Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025