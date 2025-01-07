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Чистка от Ротаня. Александрия попрощается с ненужными игроками

Премьер-лига

И подпишет левого защитника

Чистка от Ротаня. Александрия попрощается с ненужными игроками

ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" пытается закрыть все свои кадровые вопросы до начала сбора в Турции, 15 января.

По информации ТаТоТаке, в ближайшие дни команда Руслана Ротаня может усилиться левым защитником из европейского чемпионата.

Соответственно, учитывая перебор игроков, некоторые из украинцев покинут "Александрию". Согласно данным источника, статус свободного агента получит Родион Плакса. 22-летним футболистом интересуется "Левый Берег".

Кроме того, "Александрию" может покинуть Денис Костышин. Вингер рассматривает варианты из-за рубежа - в частности, из Польши.

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ФК Александрия Денис Костышин Родион Плакса
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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