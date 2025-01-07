Семь спаррингов. Полесье назвало соперников на сборах в Турции

"Полесье" сообщило имена спарринг-партнеров на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Имада Ашура запланировали семь контрольных матчей в рамках подготовки ко второй части сезона.

18 января "Лехия" (Польша);

25 января "Яблонец" (Чехия);

28 января "Балкани" (Косово);

4 февраля "Динамо" Батуми (Грузия);

5 февраля "Арка" (Польша);

12 февраля "Бельцы" (Молдова);

12 февраля "Карпаты" (Украина).

Отмечается, что первые пять поединков будут доступны для просмотра на клубном YouTube-канале. Последние два матча состоятся за закрытыми дверями. Также сообщается, что календарь игр предварительный и в спаррингах возможны изменения.

Ранее сообщалось, что "Полесье" вышло из отпуска. Первая тренировка команды состоится 8 января.