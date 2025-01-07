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Семь спаррингов. Полесье назвало соперников на сборах в Турции
С кем сыграют?
Фото: ФК Полісся
"Полесье" сообщило имена спарринг-партнеров на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Имада Ашура запланировали семь контрольных матчей в рамках подготовки ко второй части сезона.
- 18 января "Лехия" (Польша);
- 25 января "Яблонец" (Чехия);
- 28 января "Балкани" (Косово);
- 4 февраля "Динамо" Батуми (Грузия);
- 5 февраля "Арка" (Польша);
- 12 февраля "Бельцы" (Молдова);
- 12 февраля "Карпаты" (Украина).
Отмечается, что первые пять поединков будут доступны для просмотра на клубном YouTube-канале. Последние два матча состоятся за закрытыми дверями. Также сообщается, что календарь игр предварительный и в спаррингах возможны изменения.
Ранее сообщалось, что "Полесье" вышло из отпуска. Первая тренировка команды состоится 8 января.
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