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Семь спаррингов. Полесье назвало соперников на сборах в Турции

Премьер-лига

С кем сыграют?

Семь спаррингов. Полесье назвало соперников на сборах в Турции

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" сообщило имена спарринг-партнеров на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Имада Ашура запланировали семь контрольных матчей в рамках подготовки ко второй части сезона.

  • 18 января "Лехия" (Польша);
  • 25 января "Яблонец" (Чехия);
  • 28 января "Балкани" (Косово);
  • 4 февраля "Динамо" Батуми (Грузия);
  • 5 февраля "Арка" (Польша);
  • 12 февраля "Бельцы" (Молдова);
  • 12 февраля "Карпаты" (Украина).

Отмечается, что первые пять поединков будут доступны для просмотра на клубном YouTube-канале. Последние два матча состоятся за закрытыми дверями. Также сообщается, что календарь игр предварительный и в спаррингах возможны изменения.

Ранее сообщалось, что "Полесье" вышло из отпуска. Первая тренировка команды состоится 8 января.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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