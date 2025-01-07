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Угадаете команду УПЛ 2024/25 по футболистам, которые в ней играли? Квиз от UA-Футбол
Интересно, сколько вы дали правильных ответов?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры футболистов, которые выступали в клубах УПЛ 2024/25. Вам будут даны три исполнителя. Нужно указать команду, цвета которой они все когда-то защищали.
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