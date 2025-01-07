  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Угадаете команду УПЛ 2024/25 по футболистам, которые в ней играли? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Угадаете команду УПЛ 2024/25 по футболистам, которые в ней играли? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
Обновлено

Интересно, сколько вы дали правильных ответов?

Угадаете команду УПЛ 2024/25 по футболистам, которые в ней играли? Квиз от UA-Футбол

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры футболистов, которые выступали в клубах УПЛ 2024/25. Вам будут даны три исполнителя. Нужно указать команду, цвета которой они все когда-то защищали.

По теме
yellow-arrow
Есть два варианта. Хавбек Полесья может сменить клуб
yellow-arrow
Семь спаррингов. Полесье назвало соперников на сборах в Турции
yellow-arrow
Чистка от Ротаня. Александрия попрощается с ненужными игроками
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости