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Есть два варианта. Хавбек Полесья может сменить клуб

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Есть два варианта. Хавбек Полесья может сменить клуб

Фото: ФК Полісся

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Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев не примет участия в тренировочном сборе команды в Турции.

Как сообщает ТаТоТаке, второй круг текущего сезона 23-летний хавбек может провести в "Черноморце" на правах аренды. Конечно, если одесситы снимут свой трансферный бан.

Также согласно данным источника, Мустафаев имеет предложение от одного из клубов из родного Азербайджана.

В текущем сезоне Мустафаев провел 12 матчей за "Полесье" во всех турнирах и отметился одним ассистом. Его контракт с клубом действителен до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его 600 тысяч евро.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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