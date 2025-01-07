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Есть два варианта. Хавбек Полесья может сменить клуб
Остаться в УПЛ или отправится за границу
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев не примет участия в тренировочном сборе команды в Турции.
Как сообщает ТаТоТаке, второй круг текущего сезона 23-летний хавбек может провести в "Черноморце" на правах аренды. Конечно, если одесситы снимут свой трансферный бан.
Также согласно данным источника, Мустафаев имеет предложение от одного из клубов из родного Азербайджана.
В текущем сезоне Мустафаев провел 12 матчей за "Полесье" во всех турнирах и отметился одним ассистом. Его контракт с клубом действителен до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его 600 тысяч евро.
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