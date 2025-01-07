Есть два варианта. Хавбек Полесья может сменить клуб

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев не примет участия в тренировочном сборе команды в Турции.

Как сообщает ТаТоТаке, второй круг текущего сезона 23-летний хавбек может провести в "Черноморце" на правах аренды. Конечно, если одесситы снимут свой трансферный бан.

Также согласно данным источника, Мустафаев имеет предложение от одного из клубов из родного Азербайджана.

В текущем сезоне Мустафаев провел 12 матчей за "Полесье" во всех турнирах и отметился одним ассистом. Его контракт с клубом действителен до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его 600 тысяч евро.