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Защитник Кривбасса назвал два самых памятных матча в первом полугодии
Матч Лиги конференций и поединок УПЛ
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев подвел итоги первого полугодия сезона 2024/2025.
- Александр, как оценишь для себя и для команды первое полугодие сезона?
- Нам мое мнение, мы хорошо завершили первое полугодие - заняли четвертую позицию в турнирной таблице. Да, где-то потеряли очки, но провели ударную концовку. Считаю, пока это хороший промежуточный результат и у нас есть все шансы побороться за самые высокие места уже в новом году.
- Ты успел сыграть за "Кривбасс" уже 20 официальных матчей. Какую игру мог бы выделить для себя больше всего?
- В моей памяти сильнее других запечатлелись два памятных матча. Впечатлила игра с "Бетисом" на выезде в Лиге Конференций, ведь это был действительно интересный поединок, несмотря на неприятный результат, после которого осталось много безумных эмоций и впечатлений от стадиона и атмосферы, которая там царила. Второй матч - против "ЛНЗ", который навсегда останется в моем сознании, ведь в этом противостоянии я забил свой первый гол в УПЛ.
- В опросе наших фанов за лучшего игрока "Кривбасса" в первом полугодии ты занял третье место. Как прокомментируешь этот результат для себя?
- Буду откровенным, я не люблю себя оценивать. Мы играем для болельщиков, поэтому они должны оценивать нашу игру. Я считаю, что победа Егора Твердохлеба вполне заслуженная, - рассказал Драмбаев.
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