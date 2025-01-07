Защитник Кривбасса назвал два самых памятных матча в первом полугодии

Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев подвел итоги первого полугодия сезона 2024/2025.

- Александр, как оценишь для себя и для команды первое полугодие сезона?

- Нам мое мнение, мы хорошо завершили первое полугодие - заняли четвертую позицию в турнирной таблице. Да, где-то потеряли очки, но провели ударную концовку. Считаю, пока это хороший промежуточный результат и у нас есть все шансы побороться за самые высокие места уже в новом году.

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- Ты успел сыграть за "Кривбасс" уже 20 официальных матчей. Какую игру мог бы выделить для себя больше всего?

- В моей памяти сильнее других запечатлелись два памятных матча. Впечатлила игра с "Бетисом" на выезде в Лиге Конференций, ведь это был действительно интересный поединок, несмотря на неприятный результат, после которого осталось много безумных эмоций и впечатлений от стадиона и атмосферы, которая там царила. Второй матч - против "ЛНЗ", который навсегда останется в моем сознании, ведь в этом противостоянии я забил свой первый гол в УПЛ.

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- В опросе наших фанов за лучшего игрока "Кривбасса" в первом полугодии ты занял третье место. Как прокомментируешь этот результат для себя?

- Буду откровенным, я не люблю себя оценивать. Мы играем для болельщиков, поэтому они должны оценивать нашу игру. Я считаю, что победа Егора Твердохлеба вполне заслуженная, - рассказал Драмбаев.