Черноморец: среди турецких спарринг-партнеров будет бывший клуб главного тренера

Во вторник, 7-го января, футболисты одесского "Черноморца" выйдут из отпуска, который длился чуть больше трех недель. По традиции многих лет команда соберется на собственной клубной базе в Совиньоне, где после тщательного медицинского обследования приступит к подготовке к весенней части чемпионата.

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Между тем стало известно, что на тренировочном сборе в Турции, куда "моряки" отправятся 20 января, одним из их спарринг-партнеров будет представитель чемпионата Косово – "Дрита" из города Гнилане. Интересно, что с командой, которая в прошлом сезоне выиграла бронзовые медали, а в нынешнем лидирует в турнирной таблице элитного эшелона косоварского футбола, "Черноморец" встречался на турецких сборах в январе 2022-го и 2024-го. Одесская команда, которую возглавлял Роман Григорчук, в обоих случаях не смогла переиграть "Дриту" (1:1 и 1:3 соответственно).

- На сборе этого года кроме "Дриты" наша команда сыграет еще с одним соперником из Косово, - сказал в комментарии корреспонденту UA-Футбол главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. – Кроме косоваров планируем провести спарринги с клубами разных национальных чемпионатов – в частности Болгарии, Румынии и Молдовы. Из представителей молдовской Суперлиги нашим соперником будет ФК "Бельцы". Всего на турецких полях должны сыграть 10 контрольных матчей.

Интересно, что представителем болгарского футбола будет бывший клуб Александра Бабича – "Фратрия", представляющий Варну – город-побратим Одессы.