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Черноморец вышел из отпуска и устроил благотворительную акцию для ВСУ. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Клуб передал на аукцион подписанные игроками вещи

Черноморец вышел из отпуска и устроил благотворительную акцию для ВСУ. ФОТО

instagram.com/fcchornomorets

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" вышел из отпуска и уже провел первое теоретическое занятие.

Первое занятие "моряков" в 2025 году началось с важного события. Тренер Александр Бабич передал защитникам Украины клубную футболку, мяч с автографами игроков и плакат с общекомандным фото для благотворительного аукциона.

Цель мероприятия, которая будет проведена в начале февраля, помочь подразделениям ВСУ.

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