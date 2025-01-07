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Черноморец вышел из отпуска и устроил благотворительную акцию для ВСУ. ФОТО
Клуб передал на аукцион подписанные игроками вещи
instagram.com/fcchornomorets
Одесский "
Первое занятие "моряков" в 2025 году началось с важного события. Тренер Александр Бабич передал защитникам Украины клубную футболку, мяч с автографами игроков и плакат с общекомандным фото для благотворительного аукциона.
Цель мероприятия, которая будет проведена в начале февраля, помочь подразделениям ВСУ.
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