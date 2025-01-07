Парень нарасхват. Еще один клуб УПЛ включился в борьбу за уругвайского форварда

Не только "Кривбасс" проявляет активный интерес к уругвайскому форварду "Пеньяроля" Факундо Батисту, который играет в аренде за мексиканскую "Некаксу".

Как сообщает уругвайский журналист Мартин Чаркуэро, в 25-летнем игроке также заинтересовано " Полесье ", которое уже сделало форварду предложение по выгодному в финансовом плане контракту на 3 года.

Сам футболист также не против переехать в житомирский клуб и уже сказал об этом главному тренеру "Пеньяроля".

Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.