Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Парень нарасхват. Еще один клуб УПЛ включился в борьбу за уругвайского форварда
В борьбу включается Полесье
фото из свободных источников
Как сообщает уругвайский журналист Мартин Чаркуэро, в 25-летнем игроке также заинтересовано "
Сам футболист также не против переехать в житомирский клуб и уже сказал об этом главному тренеру "Пеньяроля".
Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Самая титулованная украинская биатлонистка в истории второй раз развелась
- "Угадайте, кто вернулся"? Лидер Динамо приступил к тренировкам после травмы
- Один из претендентов на Забарного настроен на зимний трансфер
- Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился