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Парень нарасхват. Еще один клуб УПЛ включился в борьбу за уругвайского форварда

Премьер-лига
Обновлено

В борьбу включается Полесье

Парень нарасхват. Еще один клуб УПЛ включился в борьбу за уругвайского форварда

фото из свободных источников

Новина українською

Не только "Кривбасс" проявляет активный интерес к уругвайскому форварду "Пеньяроля" Факундо Батисту, который играет в аренде за мексиканскую "Некаксу".

Как сообщает уругвайский журналист Мартин Чаркуэро, в 25-летнем игроке также заинтересовано "Полесье", которое уже сделало форварду предложение по выгодному в финансовом плане контракту на 3 года.

Сам футболист также не против переехать в житомирский клуб и уже сказал об этом главному тренеру "Пеньяроля".

Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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Кривбасс (Кривой Рог) Пеньяроль (Уругвай) Полесье (Житомир)
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Опубликовал: Михаил Черныш
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