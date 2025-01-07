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Динамо ведет переговоры по 22-летнему румынскому вингеру

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне хотят Яниса Стойку

Динамо ведет переговоры по 22-летнему румынскому вингеру

фото из свободных источников

Новина українською

Киевское "Динамо" нацелилось на 22-летнего румынского левого вингера Яниса Стойку, который выступает за местный "Германштадт".

Как сообщают румынские СМИ, на парня также претендуют и местные клубы, в частности, "Динамо" Бухарест, но позиция киевлян по игроку выглядит более солидной.

Киевский клуб уже вступил в переговоры как с игроком, так и с "Германштадтом" и предлагает игроку выгодный в финансовом плане контракт.

Впрочем, есть и свои нюансы, так как сам Янис сомневается в целесообразности переезда в Украину, которая уже почти 3 года ведет кровопролитную войну против россиского агрессора.

Отметим, что в этом сезоне Стойка провел 20 матчей за "Германштадт" в чемпионате – забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,6 млн евро.

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Динамо (Киев)
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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
07.01.2025 в 17:50
Він не захоче їхати сюди
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
07.01.2025 в 17:50
Він не захоче їхати сюди
Ответить
0
0

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