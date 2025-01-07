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Динамо ведет переговоры по 22-летнему румынскому вингеру
Киевляне хотят Яниса Стойку
фото из свободных источников
Киевское "
Как сообщают румынские СМИ, на парня также претендуют и местные клубы, в частности, "Динамо" Бухарест, но позиция киевлян по игроку выглядит более солидной.
Киевский клуб уже вступил в переговоры как с игроком, так и с "Германштадтом" и предлагает игроку выгодный в финансовом плане контракт.
Впрочем, есть и свои нюансы, так как сам Янис сомневается в целесообразности переезда в Украину, которая уже почти 3 года ведет кровопролитную войну против россиского агрессора.
Отметим, что в этом сезоне Стойка провел 20 матчей за "Германштадт" в чемпионате – забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,6 млн евро.
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