Рух огласил список спарринг-партнеров на зимних сборах

" Рух " 9 января выйдет из отпуска и начнет подготовку к весенней чести сезона.

Первую часть зимних сборов команда проведет на клубной базе, а вторую - в Словении.

Львовяне отправятся в Словению 22 января и будут базироваться в городе Чатеж, что в 40 км от хорватского Загреба.

На данный момент "Рух" запланировано 7 спаррингов с иностранными командами, хотя в графике и возможны изменения.

О возможных трансферах после анонсированного слиянии с "Карпатами" пресс-служба пока что ничего не сообщает.

Напомним, на зимний перерыв "Рух" ушел на 7-м месте, имея в своем активе 23 очка после 17 туров.

Список соперников "Движения" на сборах в Словении: