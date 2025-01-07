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Рух огласил список спарринг-партнеров на зимних сборах
Команда выйдет из отпуска 9 января
fcrukh.com
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Первую часть зимних сборов команда проведет на клубной базе, а вторую - в Словении.
Львовяне отправятся в Словению 22 января и будут базироваться в городе Чатеж, что в 40 км от хорватского Загреба.
На данный момент "Рух" запланировано 7 спаррингов с иностранными командами, хотя в графике и возможны изменения.
О возможных трансферах после анонсированного слиянии с "Карпатами" пресс-служба пока что ничего не сообщает.
Напомним, на зимний перерыв "Рух" ушел на 7-м месте, имея в своем активе 23 очка после 17 туров.
Список соперников "Движения" на сборах в Словении:
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