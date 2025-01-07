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Сыграют и с командой Йовичевича. Шахтер назвал спарринг-партнеров на первом этапе сборов

Премьер-лига
Обновлено

На первом этапе горняки проведут три спарринга

Сыграют и с командой Йовичевича. Шахтер назвал спарринг-партнеров на первом этапе сборов

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" официально огласил список спарринг-партнеров на зимних сборах.

На первом этапе сборов "горняки" проведут 3 контрольных матча:

  • 9 января "Динамо" (Загреб, Хорватия)
  • 15 января ЦСКА (София, Болгария)
  • 15 января "Лудогорец" (Разград, Болгария)

Все спарринги "оранжево-черных" на зимних сборах будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале "Шахтера" и в мобильных приложениях клуба.

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Источник:
Tелеграм-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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