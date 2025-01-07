Премьер-лига
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Футбол - дело молодых. Известны самые возрастные команды текущего сезона УПЛ
В топ-3 рейтинга - аутсайдеры турнирной таблицы
Фото - ФК Оболонь Київ
Стала известна самая возрастная команда первой половины сезона УПЛ-2024/25.
В соответствующем рейтинге лидирует киевская "
Также в топ-3 – "Ингулец" и "Левый Берег".
Топ-5 наиболее возрастных команд УПЛ сезона 2024/25:
1. "Оболонь" Киев – 27,6 лет
2. "Ингулец" Петрово – 26,4
3. "Александрия" – 26,3
4. "Левый Берег" Киев – 26,2
5. "Верес" Ровно – 26,0
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