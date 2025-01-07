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Футбол - дело молодых. Известны самые возрастные команды текущего сезона УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

В топ-3 рейтинга - аутсайдеры турнирной таблицы

Футбол - дело молодых. Известны самые возрастные команды текущего сезона УПЛ

Фото - ФК Оболонь Київ

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Стала известна самая возрастная команда первой половины сезона УПЛ-2024/25.

В соответствующем рейтинге лидирует киевская "Оболонь", со средним возрастом игроков команды 27,6 лет.

Также в топ-3 – "Ингулец" и "Левый Берег".

Топ-5 наиболее возрастных команд УПЛ сезона 2024/25:

1. "Оболонь" Киев – 27,6 лет

2. "Ингулец" Петрово – 26,4

3. "Александрия" – 26,3

4. "Левый Берег" Киев – 26,2

5. "Верес" Ровно – 26,0

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ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Левый берег (Киев)
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Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Михаил Черныш
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