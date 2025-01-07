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Два игрока молодежки Шахтера прибыли на просмотр в Ингулец
Ингулец вышел из отпуска
instagram.com/fcinhulets
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Как сообщает Sport.ua, сейчас в расположении команды находятся 22 игрока.
Также на просмотре в "Ингульце" находятся три потенциальных новичка: защитник Александр Жовтенко из "Мариуполя" и два футболиста из молодежного состава донецкого "Шахтера".
Во время первого сбора петровчане планируют провести четыре контрольных матча. Один из спарринг-партнеров уже известен - это "Металлист 1925". Остальные соперники уточняются.
Что касается выставленных на трансфер прошлой осенью Александра Козака, Сергея Петько, Артема Ситало, Юрия Козыренко и Максима Мельниченко, то на них в "Ингульце" уже не рассчитывают.
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