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Два игрока молодежки Шахтера прибыли на просмотр в Ингулец

Премьер-лига
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Ингулец вышел из отпуска

Два игрока молодежки Шахтера прибыли на просмотр в Ингулец

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

"Ингулец" в Петрово начал подготовку к весенней части сезона.

Как сообщает Sport.ua, сейчас в расположении команды находятся 22 игрока.

Также на просмотре в "Ингульце" находятся три потенциальных новичка: защитник Александр Жовтенко из "Мариуполя" и два футболиста из молодежного состава донецкого "Шахтера".

Во время первого сбора петровчане планируют провести четыре контрольных матча. Один из спарринг-партнеров уже известен - это "Металлист 1925". Остальные соперники уточняются.

Что касается выставленных на трансфер прошлой осенью Александра Козака, Сергея Петько, Артема Ситало, Юрия Козыренко и Максима Мельниченко, то на них в "Ингульце" уже не рассчитывают.

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Ингулец (Петрово)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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