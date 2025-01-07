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Педриньо: Очень поразил Киев - я не так много ожидал от этого города
Бразилец рассказал о своей жизни в Украине
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Бразильский вингер "
– В 2021 году ты впервые приехал в Украину. Что тебя больше всего удивило, поразило в стране, в культуре, в людях?
– Наверное, в хорошем смысле, очень поразил Киев. Я не так много ожидал от этого города. Киев оказался очень красивой столицей, очень манерным городом с большим количеством разнообразных занятий и возможностью провести свободное время.
Моей семье также очень понравилось пребывание в Киеве, поэтому я был очень приятно удивлен столицей Украины.
– А после твоего возвращения уже в 2024 году, что изменилось в Украине лично для тебя?
– Конечно, война очень сильно изменила в целом дневную рутину проживания в Украине. Тяжело сравнить Украину, которая есть сейчас, с той Украиной, которая была тогда, поскольку давление и опасность пребывания в стране, мне кажется, очень сильно влияют на возможность проводить время, исследовать города, где мы находимся, и в целом проживать жизнь, поскольку сейчас первая вещь, стоящая в приоритете – это сохранение собственной безопасности.
Очень досадно видеть подобные обстоятельства, однако я понимаю, чем они вызваны. Поэтому Украина действительно, к сожалению, изменилась, если сравнивать с довоенным периодом, однако по понятным причинам.
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