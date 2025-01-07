Шахтер договорился с Ворсклой по трансферу Крупского. Известна сумма

" Шахтер " договорился о трансфере 20-летнего защитника "Ворсклы" Ильи Крупского.

Как сообщает Sport.ua, переговоры между клубами прошли успешно и "горняки" активировали опцию выкупа игрока.

По имеющимся данным, сумма выкупа будет составлять три миллиона долларов. Вскоре будут согласованы условия личного контракта футболиста и после этого Илья Крупский появится в расположении донецкого "Шахтера".

Напомним, что сейчас обе команды находятся на сборах в Турции.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/2025 Илья Крупский сыграл в полтавской команде 15 поединков во всех турнирах.