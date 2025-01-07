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Шахтер договорился с Ворсклой по трансферу Крупского. Известна сумма

Премьер-лига
Обновлено

В Ближайшее время трансфер должен быть оформлен официально

Шахтер договорился с Ворсклой по трансферу Крупского. Известна сумма

Фото: Instagram

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"Шахтер" договорился о трансфере 20-летнего защитника "Ворсклы" Ильи Крупского.

Как сообщает Sport.ua, переговоры между клубами прошли успешно и "горняки" активировали опцию выкупа игрока.

По имеющимся данным, сумма выкупа будет составлять три миллиона долларов. Вскоре будут согласованы условия личного контракта футболиста и после этого Илья Крупский появится в расположении донецкого "Шахтера".

Напомним, что сейчас обе команды находятся на сборах в Турции.

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В сезоне 2024/2025 Илья Крупский сыграл в полтавской команде 15 поединков во всех турнирах.

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Илья Крупский
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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