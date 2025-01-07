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Отправятся к Григорчуку? Два тренера покинули Черноморец

Премьер-лига

Андрей Глущенко и Сергей Политыло покинули одесскую команду

Отправятся к Григорчуку? Два тренера покинули Черноморец

chornomorets.football

Новина українською

"Черноморец" официально объявил об изменениях в тренерском штабе команды.

Два помощника Александра Бабича, Андрей Глущенко и Сергей Политыло, покинули одесскую команду.

Ранее была информация, что оба специалиста войдут в тренерский штаб Романа Григорчука в ЛНЗ

Также клуб из Одессы отметил, что в ближайшее время болельщики узнают новые кадровые изменения в клубе.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Черноморец" находится на 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков.

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Сергей Политыло Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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