Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отправятся к Григорчуку? Два тренера покинули Черноморец
Андрей Глущенко и Сергей Политыло покинули одесскую команду
chornomorets.football
"
Два помощника Александра Бабича, Андрей Глущенко и Сергей Политыло, покинули одесскую команду.
Ранее была информация, что оба специалиста войдут в тренерский штаб Романа Григорчука в ЛНЗ
Также клуб из Одессы отметил, что в ближайшее время болельщики узнают новые кадровые изменения в клубе.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Черноморец" находится на 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков.
Популярное сейчас
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Чистка от Ротаня. Александрия попрощается с ненужными игроками
- Самая титулованная украинская биатлонистка в истории второй раз развелась
- Йожеф Сабо объяснил причину слияния двух львовских клубов
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025