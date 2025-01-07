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В том числе и в Испании. У Шепелева есть несколько вариантов продолжения кареьры
Тренерский штаб Динамо на хавбека не рассчитывает
fcdynamo.com
У полузащитника "
Как сообщает "Динамомания", хавбека может на полгода арендовать "Гранада", также игрок попал на радар хихонскому "Спортингу" и интересен клубам из Польши и Румынии.
Отметим, что в текущем сезоне Шепелев сыграл всего 1 минуту в матче Лиги Европы.
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Источник:Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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