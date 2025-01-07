В том числе и в Испании. У Шепелева есть несколько вариантов продолжения кареьры

У полузащитника " Динамо " Владимира Шепелева есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Как сообщает "Динамомания", хавбека может на полгода арендовать "Гранада", также игрок попал на радар хихонскому "Спортингу" и интересен клубам из Польши и Румынии.

Отметим, что в текущем сезоне Шепелев сыграл всего 1 минуту в матче Лиги Европы.