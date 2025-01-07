Четыре арендованных игрока покидают Черноморец

Одесский " Черноморец " попрощается с четырьмя игроками, который играли за одесситов в аренде.

Как сообщает Sport.ua, команду покинут полузащитник Владислав Калин (он принадлежит киевскому "Динамо"), защитник Роман Савченко, полузащитники Михаил Хромей и Евгений Янович (правами на них владеет донецкий "Шахтер").

Первый из них принимал участие в шести матчах осенней части чемпионата, второй появлялся на поле в трех поединках, а двое последних не сыграли ни одного матча в составе главной команды "моряков".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Черноморец" находится на 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков.