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Четыре арендованных игрока покидают Черноморец

Премьер-лига

Один игрок Динамо и три игрока Шахтера

Четыре арендованных игрока покидают Черноморец

chornomorets.football

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Одесский "Черноморец" попрощается с четырьмя игроками, который играли за одесситов в аренде.

Как сообщает Sport.ua, команду покинут полузащитник Владислав Калин (он принадлежит киевскому "Динамо"), защитник Роман Савченко, полузащитники Михаил Хромей и Евгений Янович (правами на них владеет донецкий "Шахтер").

Первый из них принимал участие в шести матчах осенней части чемпионата, второй появлялся на поле в трех поединках, а двое последних не сыграли ни одного матча в составе главной команды "моряков".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Черноморец" находится на 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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