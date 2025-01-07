Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре арендованных игрока покидают Черноморец
Один игрок Динамо и три игрока Шахтера
chornomorets.football
Одесский "
Как сообщает Sport.ua, команду покинут полузащитник Владислав Калин (он принадлежит киевскому "Динамо"), защитник Роман Савченко, полузащитники Михаил Хромей и Евгений Янович (правами на них владеет донецкий "Шахтер").
Первый из них принимал участие в шести матчах осенней части чемпионата, второй появлялся на поле в трех поединках, а двое последних не сыграли ни одного матча в составе главной команды "моряков".
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Черноморец" находится на 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков.
Популярное сейчас
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Чистка от Ротаня. Александрия попрощается с ненужными игроками
- Ингулец без главного тренера вышел из отпуска
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025