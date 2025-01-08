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На хавбека ЛНЗ появился новый претендент из Европы

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Мухаррем Яшари заинтересовал чешский Банк

На хавбека ЛНЗ появился новый претендент из Европы

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Чешский "Баник" из Остравы претендует на на хавбека ЛНЗ и сборной Косово Муххарема Яшари.

Как сообщает ТГ-канал Inside UPL, чехам очень интересен косоварский футболист.

Также отмечается, что в австрийском "ЛАСКе" его почти точно не будет. Ранее была информация что австрийский клуб отказался от попыток подписать Яшари из-за финансовых запросов ЛНЗ.

Напомним, что Яшари присоединился к черкасскому коллективу в январе прошлого года. ЛНЗ оформил переход экс-игрока "Дриты" (Косово) за 50 тысяч. Его нынешняя рыночная стоимость оценивается в 842 000 евро. В этом сезоне Муххарем оформил 7 результативных действий в 18 матчах.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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