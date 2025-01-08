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У Вернидуба наибольший процент побед среди тренеров Кривбасса

Премьер-лига
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Заметна работа специалиста

У Вернидуба наибольший процент побед среди тренеров Кривбасса

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

У главного тренера криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба наибольший процент побед среди всех тренеров "красно-белых", возглавлявших команду в элите украинского футбола.

Топ-5 самых успешных тренеров "Кривбасса":

  • Юрий Вернидуб – 46% побед (82 матча);
  • Олег Таран – 38% (242);
  • Александр Косевич – 30% (70);
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  • Юрий Максимов – 27% (77);
  • Игорь Надеин – 27% (48).

В конце осенней части сезона нынешний наставник криворожцев вышел на второе место по количеству проведенных матчей во главе "Кривбасса" с начала независимости Украины.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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