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У Вернидуба наибольший процент побед среди тренеров Кривбасса
Заметна работа специалиста
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
У главного тренера криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба наибольший процент побед среди всех тренеров "красно-белых", возглавлявших команду в элите украинского футбола.
Топ-5 самых успешных тренеров "Кривбасса":
- Юрий Вернидуб – 46% побед (82 матча);
- Олег Таран – 38% (242);
- Александр Косевич – 30% (70);
- Юрий Максимов – 27% (77);
- Игорь Надеин – 27% (48).
В конце осенней части сезона нынешний наставник криворожцев вышел на второе место по количеству проведенных матчей во главе "Кривбасса" с начала независимости Украины.
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Источник:Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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