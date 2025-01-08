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Драмбаев - о соперниках Кривбасса на сборах: Будем пытаться показать им силу украинского футбола
"Красно-белые" запланировали шесть спаррингов
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев высказался по поводу соперников криворожского клуба на зимних сборах.
- Уже потом команда возобновляет тренировки. Как в целом проводишь отпуск?
- Мы активно проводим время с женой в Киеве, даже здесь вместе тренируемся. Также посетили родителей в родном Запорожье, провели хорошо время в семейном кругу и набрались энергии. Теперь жду начала сборов. Впереди очень много работы. Сейчас держу себя в тонусе - тренируюсь по индивидуальной программе в зале, делаю акцент на беговых упражнениях.
- "Кривбасс" определился со всеми спарринг-партнерами на испанских сборах. Много игр со скандинавами. Матча против какого соперника будешь ждать больше всего?
- Честно говоря, мне без разницы с кем играть. Главное - хорошо подготовиться к официальным играм. Относительно соперников, то все заслуживают уважения, поэтому будем пытаться показать им силу украинского футбола (улыбается), - рассказал Драмбаев.
Напомним, "Кривбасс" проведет контрольные матчи против "Олимпии" Любляна, "Тромсе", "Кальмара", "Раннерс", "Левадии" и "Согндала".
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