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ФОТО. Полесье прибыло на зимние сборы в Турцию

Премьер-лига

Вскоре команда начнет подготовку ко второй части сезона

ФОТО. Полесье прибыло на зимние сборы в Турцию

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" успешно прибыло в Турцию для проведения зимних тренировочных сборов.

Команда уже на месте и готова начать активную подготовку к следующей части сезона, сообщает клубная пресс-служба. Завтра игроки выйдут на первую тренировку. Сейчас в расположении "волков" 21 футболист, остальные исполнители присоединятся в ближайшее время.

"Тренировочные сборы продлятся пять недель, во время которых игроки смогут улучшить свою физическую форму, отточить тактические навыки и провести несколько контрольных матчей.

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур говорил о том, что эти сборы помогут подвести игроков к оптимальной физической форме и дадут возможность отработать игровые требования и реализовать идеи тренерского штаба", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что "Полесье" запланировало семь спаррингов.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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