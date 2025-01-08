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ФОТО. Полесье прибыло на зимние сборы в Турцию
Вскоре команда начнет подготовку ко второй части сезона
Фото: ФК Полісся
"Полесье" успешно прибыло в Турцию для проведения зимних тренировочных сборов.
Команда уже на месте и готова начать активную подготовку к следующей части сезона, сообщает клубная пресс-служба. Завтра игроки выйдут на первую тренировку. Сейчас в расположении "волков" 21 футболист, остальные исполнители присоединятся в ближайшее время.
"Тренировочные сборы продлятся пять недель, во время которых игроки смогут улучшить свою физическую форму, отточить тактические навыки и провести несколько контрольных матчей.
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур говорил о том, что эти сборы помогут подвести игроков к оптимальной физической форме и дадут возможность отработать игровые требования и реализовать идеи тренерского штаба", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что "Полесье" запланировало семь спаррингов.
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