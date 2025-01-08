ФОТО. Полесье прибыло на зимние сборы в Турцию

"Полесье" успешно прибыло в Турцию для проведения зимних тренировочных сборов.

Команда уже на месте и готова начать активную подготовку к следующей части сезона, сообщает клубная пресс-служба. Завтра игроки выйдут на первую тренировку. Сейчас в расположении "волков" 21 футболист, остальные исполнители присоединятся в ближайшее время.

"Тренировочные сборы продлятся пять недель, во время которых игроки смогут улучшить свою физическую форму, отточить тактические навыки и провести несколько контрольных матчей.

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур говорил о том, что эти сборы помогут подвести игроков к оптимальной физической форме и дадут возможность отработать игровые требования и реализовать идеи тренерского штаба", - говорится в сообщении.