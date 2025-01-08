"Первые тренировки тяжеловаты". Караваев прокомментировал подготовку Динамо ко второй части сезона

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями от первых дней работы на сборе в Турции в рамках подготовки ко второй части сезона.

- Как чувствуете себя после первых тренировок на сборах? Похоже, настроение хорошее?

- Да, все супер. Уже прошло первые два дня, конечно, они тяжеловаты, потому что до этого мы отдыхали. Сейчас начались нагрузки, плюс сегодня утром были тесты. Я понимаю, что это надо, поэтому нужно просто перетерпеть и принять, потому что это потом в течение второй части сезона будет для нас плюсом. А хорошее настроение, потому что мы уже два дня тренируемся, и два дня выигрывает наша команда (улыбается).

- За эти два дня заметили какое-то отличие от предыдущих сборов, ведь это далеко не первые зимние сборы с "Динамо" для вас. На этот раз подготовка впервые получится растянутой на полтора месяца?

- Отличается то, что на этот раз мы рано собрались. Так сложилась ситуация, что у нас еще есть две официальные игры в Лиге Европы в январе, и это немного необычно. А по нагрузке, ничего особенного, она такая, какая и должна быть в первые дни, постепенно, понемногу увеличивается.

- Вы сыграли мини-турнир с участием четырех команд и победили, поэтому говорите, что у вас хорошее настроение. А как настроение в целом команды? У тех, кто проигрывает, оно не очень приятное?

- Такие соревнования добавляют немного эмоций на тренировке, а в целом настроение рабочее, потому что все понимают, есть время, когда ты отдыхаешь, а есть время, когда уже надо работать, причем плодотворно работать, выполнять все задачи, плюс функционально себя поднимать на более высокий уровень, чтобы потом в официальных играх физическое состояние было очень-очень сильное.

- Сборы продлятся полтора месяца, как родные переносят такие долгие разлуки? Как коммуницируете, что делаете, чтобы чувствовать себя ближе?

- В такие периоды всегда трудно, потому что ты далеко от дома. Тем более, когда в нашей стране война, и наши города бомбят, конечно, каждый день мы очень сильно переживаем, потому что издалека ничем не можем помочь. Конечно, хочется, чтобы семья тоже поехала за границу, но дети учатся, и просто ехать, чтобы куда-то тоже не хочется.

Конечно, каждый день по несколько раз общаемся по видео, более-менее успокаиваюсь, когда вижу, что с семьей все в порядке. Если у нас будут выходные, хочется, чтобы семья приехала, чтобы мы могли хотя бы несколько дней вместе побыть.

- Пока у вас по две тренировки каждый день, хватает ли времени на что-то другое? Чем занимаетесь в отеле?

- Восстановлением. Между тренировками - это сон, чтобы отдохнуть, потому что, когда ты спишь, организм лучше всего восстанавливается. Поэтому нужно этому уделять очень много времени. Поэтому восстановление и общение с семьей. Больше ни на что не хватает времени, - приводит слова Караваева официальный сайт киевлян.