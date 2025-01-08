  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Претендовали Шахтер, Днепр и клубы из РФ. Экс-игрок сборной Украины вспомнил свой переход в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Претендовали Шахтер, Днепр и клубы из РФ. Экс-игрок сборной Украины вспомнил свой переход в Динамо

Премьер-лига

Сергей Кравченко имел и другие варианты для продолжения карьеры

Претендовали Шахтер, Днепр и клубы из РФ. Экс-игрок сборной Украины вспомнил свой переход в Динамо

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко рассказал, как он после полтавской "Ворсклы" оказался в киевском "Динамо".

"Оставалось полгода контракта с "Ворсклой" и думали, что и так все будет хорошо. А я тогда дебютировал за сборную, неплохо сыграл и сразу пошли разговоры о "Динамо". Был звонок из Киева и предложение подписать предварительный контракт. "Ворскла" только тогда включилась в процесс, но уже очень много команд звонили на меня.

Какие именно? Кроме "Динамо", которому я уже дал предварительное согласие, например "Шахтер" и "Днепр". Также были разговоры о российских клубах - "Локомотиве" и "Рубине". Подумал, что надо попробовать в "Динамо", а если не получится, то можно на ступеньку назад в "Днепр" попробовать, это тогда была обычная практика", - сказал Кравченко.

В течение своей карьеры Кравченко выступал за "Ворскла", "Динамо", "Волынь", "Днепр", "Черноморец", "Карабах", "Шахтер-2" и "Днепр-1".

По теме
yellow-arrow
Динамо отказалось от идеи подписания колумбийского вингера
yellow-arrow
"Первые тренировки тяжеловаты". Караваев прокомментировал подготовку Динамо ко второй части сезона
yellow-arrow
ФОТО. Полесье прибыло на зимние сборы в Турцию
Ворскла (Полтава) Сергей Кравченко Динамо (Киев) ФК Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости