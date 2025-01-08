Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Претендовали Шахтер, Днепр и клубы из РФ. Экс-игрок сборной Украины вспомнил свой переход в Динамо
Сергей Кравченко имел и другие варианты для продолжения карьеры
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко рассказал, как он после полтавской "Ворсклы" оказался в киевском "Динамо".
"Оставалось полгода контракта с "Ворсклой" и думали, что и так все будет хорошо. А я тогда дебютировал за сборную, неплохо сыграл и сразу пошли разговоры о "Динамо". Был звонок из Киева и предложение подписать предварительный контракт. "Ворскла" только тогда включилась в процесс, но уже очень много команд звонили на меня.
Какие именно? Кроме "Динамо", которому я уже дал предварительное согласие, например "Шахтер" и "Днепр". Также были разговоры о российских клубах - "Локомотиве" и "Рубине". Подумал, что надо попробовать в "Динамо", а если не получится, то можно на ступеньку назад в "Днепр" попробовать, это тогда была обычная практика", - сказал Кравченко.
В течение своей карьеры Кравченко выступал за "Ворскла", "Динамо", "Волынь", "Днепр", "Черноморец", "Карабах", "Шахтер-2" и "Днепр-1".
Популярное сейчас
- Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин
- Динамо предложило сотрудничество колумбийскому вингеру
- Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января
- Экс-тренер Ингульца: Туалеты на стадионе петровского клуба – это вообще one love
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО