Претендовали Шахтер, Днепр и клубы из РФ. Экс-игрок сборной Украины вспомнил свой переход в Динамо

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко рассказал, как он после полтавской "Ворсклы" оказался в киевском "Динамо".

"Оставалось полгода контракта с "Ворсклой" и думали, что и так все будет хорошо. А я тогда дебютировал за сборную, неплохо сыграл и сразу пошли разговоры о "Динамо". Был звонок из Киева и предложение подписать предварительный контракт. "Ворскла" только тогда включилась в процесс, но уже очень много команд звонили на меня.

Какие именно? Кроме "Динамо", которому я уже дал предварительное согласие, например "Шахтер" и "Днепр". Также были разговоры о российских клубах - "Локомотиве" и "Рубине". Подумал, что надо попробовать в "Динамо", а если не получится, то можно на ступеньку назад в "Днепр" попробовать, это тогда была обычная практика", - сказал Кравченко.

В течение своей карьеры Кравченко выступал за "Ворскла", "Динамо", "Волынь", "Днепр", "Черноморец", "Карабах", "Шахтер-2" и "Днепр-1".