Динамо отказалось от идеи подписания колумбийского вингера

Информация о том, что в сфере интересов киевского "Динамо" находится правый вингер колумбийской "Форталезы" Николас Родригес, соответствует действительности лишь частично.

Как утверждает ресурс "Динамо Киев от Шурика", этот 20-летний колумбиец действительно был в работе у селекционной службы "бело-синих", но в данный момент он уже не входит в сферу интересов клуба и не является одним из потенциальных его новичков.

При этом никаких предложений "Форталезе" от "Динамо" относительно Родригеса не поступало.