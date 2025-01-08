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Динамо отказалось от идеи подписания колумбийского вингера

Премьер-лига

Уже не интересен киевскому клубу

Динамо отказалось от идеи подписания колумбийского вингера

Фото: Vizzor Image

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Информация о том, что в сфере интересов киевского "Динамо" находится правый вингер колумбийской "Форталезы" Николас Родригес, соответствует действительности лишь частично.

Как утверждает ресурс "Динамо Киев от Шурика", этот 20-летний колумбиец действительно был в работе у селекционной службы "бело-синих", но в данный момент он уже не входит в сферу интересов клуба и не является одним из потенциальных его новичков.

При этом никаких предложений "Форталезе" от "Динамо" относительно Родригеса не поступало.

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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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