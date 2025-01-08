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"Ехала крыша и начиналась депрессия". Сергей Кравченко рассказал, почему не заиграл в Динамо
Известный футболист провел в Киеве только один год
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник "Динамо" Сергей Кравченко рассказал, почему ему не удалось закрепиться в столичном клубе.
"Почему не получилось в "Динамо"? Если коротко, то не выдержал конкуренцию. Конечно, хочется, чтобы тебе больше доверяли и все такое. В "Динамо (Киев) никто не будет ждать и просто так доверять. Если тебе дали один шанс и ты его не использовал, то второго уже может не быть. Других причин не было. Был здоров, тренировался, отдавался на 100%, неплохо сыграл, но Семин доверял игрокам, которые были до этого. Потом уже теряешь уверенность, когда не играешь, тем более, у меня еще не было опыта большой конкуренции.
Уже в "Днепре" я понял, как переживать ситуации, когда не играешь, а в "Динамо" было тяжело, в первую очередь, психологически. Я искал причины в себе. Потом пришел Газзаев, я играл мало, он не выставлял меня на трансфер, предлагал остаться. В первую очередь, я сам для себя принял решение, что надо что-то менять и уходить, потому что уже "ехала крыша" и начиналась депрессия. Крутой контракт и жизнь в столице - это, конечно, круто, но мне надо играть, чтобы чувствовать себя счастливым", - рассказал Кравченко в интервью изданию Украинский футбол.
Напомним, Кравченко выступал в составе "Динамо" с 2009 по 2010 год. Провел 16 матчей, забил два гола и отдал один ассист.
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