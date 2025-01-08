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Полесье запустило голосование за лучшего игрока 2024 года

Премьер-лига

На награду претендуют четыре футболиста

Полесье запустило голосование за лучшего игрока 2024 года

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" запустило голосование, чтобы выбрать лучшего игрока команды в 2024 году. Болельщикам предложили четыре кандидата.

На награду претендуют следующие футболисты: Сергей Чоботенко (1 гол в 26 играх), Александр Назаренко (9 голов и 6 ассистов в 34 матчах), Алексей Гуцуляк (10 голов и 2 ассиста в 19 матчах) и Евгений Волынец (3 сухих матча и 17 пропущенных мячей в 16 играх).

Выбрать лучшего можно по ссылке. Голосование продлится до 20 января.

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Евгений Волынец Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк Сергей Чоботенко Александр Назаренко
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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