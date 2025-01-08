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Кравченко: Нельзя говорить, что Динамо губит таланты, просто не каждому дано заиграть в такой команде

Премьер-лига

В столичном клубе очень высокая конкуренция

Кравченко: Нельзя говорить, что Динамо губит таланты, просто не каждому дано заиграть в такой команде

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Сергей Кравченко поделился мнением о том, почему в киевском клубе гаснут многие украинские таланты.

"По моему мнению, так случается из-за большой конкуренции. Нельзя говорить, что "Динамо" теряет таланты, просто не каждому дано заиграть в такой команде. Условная "Ворскла" - ниже уровнем команда, поэтому и конкуренция не так высока, там тебе доверяют. А в "Динамо" все такие же талантливые, а то и еще лучше, кого забрали в столицу.

У меня, к сожалению, не получилось, хотя я сделал все возможное, что от меня зависело. Все, что ни делается - то к лучшему, так я оказался в "Днепре", поэтому совсем не жалею. Мне на тот момент было уже около 25 лет, был уже не молодым футболистом, поэтому не выдержал конкуренцию. Да, конечно, хотелось, чтобы доверяли и ценили, но уже как есть", - сказал Кравченко.

Ранее Кравченко объяснил, почему ему не удалось закрепиться в "Динамо".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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