Один из лидеров УПЛ подпишет воспитанника французского Лиона - Источник

Накануне сообщалось, что "Александрия" ищет игрока на позицию левого защитника, и среди претендентов был легионер.

По информации Telegram-канала "INSIDE UPL", речь идет именно о Тео Ндичке Матаме - воспитаннике "Лиона" и экс-игроке молодежной сборной Франции U-20.

Последним клубом 23-летнего защитника был швейцарский "Грасхоппер", где он провел 36 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Отмечается, что трансфер должен состояться на правах свободного агента, поскольку контракт с "Грасхоппером" недавно был расторгнут.