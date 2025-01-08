  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один из лидеров УПЛ подпишет воспитанника французского Лиона - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров УПЛ подпишет воспитанника французского Лиона - Источник

Премьер-лига

Он играет на позиции левого защитника

Один из лидеров УПЛ подпишет воспитанника французского Лиона - Источник

Фото: instagram.com/gczurich

Новина українською

Накануне сообщалось, что "Александрия" ищет игрока на позицию левого защитника, и среди претендентов был легионер.

По информации Telegram-канала "INSIDE UPL", речь идет именно о Тео Ндичке Матаме - воспитаннике "Лиона" и экс-игроке молодежной сборной Франции U-20.

Последним клубом 23-летнего защитника был швейцарский "Грасхоппер", где он провел 36 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Отмечается, что трансфер должен состояться на правах свободного агента, поскольку контракт с "Грасхоппером" недавно был расторгнут.

Читайте такжеИзвестный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за регламента
По теме
yellow-arrow
Со Швейцарии в Полтаву. Ворскла подписала полузащитника сборной Косово
yellow-arrow
Заря объявила о подписании первого зимнего новичка
yellow-arrow
Кравченко: Нельзя говорить, что Динамо губит таланты, просто не каждому дано заиграть в такой команде
ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
INSIDE UPL
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не люблю футбол (Хорол)
08.01.2025 в 15:11
Після Швейцарії в бур'яни,не смішіть
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
08.01.2025 в 15:11
Після Швейцарії в бур'яни,не смішіть
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости