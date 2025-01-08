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Один из лидеров УПЛ подпишет воспитанника французского Лиона - Источник
Он играет на позиции левого защитника
Фото: instagram.com/gczurich
Накануне сообщалось, что "Александрия" ищет игрока на позицию левого защитника, и среди претендентов был легионер.
По информации Telegram-канала "INSIDE UPL", речь идет именно о Тео Ндичке Матаме - воспитаннике "Лиона" и экс-игроке молодежной сборной Франции U-20.
Последним клубом 23-летнего защитника был швейцарский "Грасхоппер", где он провел 36 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Отмечается, что трансфер должен состояться на правах свободного агента, поскольку контракт с "Грасхоппером" недавно был расторгнут.
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