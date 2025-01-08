Заря объявила о подписании первого зимнего новичка

Первым зимним новичком "Зари" стал 21-летний боснийский полузащитник Деян Попара, сообщает официальный сайт клуба. По данным transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

Деян начал свою карьеру в клубе "Звезда 09". За эту команду он провел 83 игры, в том числе в Юношеской Лиге Чемпионов (2 матча против Ю-19 "Трабзонспора"). 36 матчів зіграв за "Борац", забивши 3 голи.

Последним клубом Деяна Попара был представитель элитного дивизиона Боснии и Герцеговины - ФК "Слога". За этот клуб он провел 50 игр, отличился двумя голами и одной голевой передачей. Подавляющее большинство матчей был задействован на поле в качестве опорного полузащитника.

Также Деян вызывался в сборные Боснии и Герцеговины U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21 (всего - 30 поединков).