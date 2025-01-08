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Со Швейцарии в Полтаву. Ворскла подписала полузащитника сборной Косово
Первый трансфер клуба в новом году
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" на официальном сайте подтвердила подписание полузащитника "Аарау" и капитана молодежной сборной Косово Милота Авдили.
Соглашение правого полузащитника со швейцарским клубом действовало еще полгода, однако стороны сумели найти компромисс, и решить все вопросы по переезду косовара в Украину уже этой зимой.
Контракт новичка "бело-зеленых" рассчитан на два года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 100 тысяч евро.
Милот Авдили провел 109 матчей за "Аарау", отметился 7 забитыми мячами и 10 ассистами. На счету футболиста 2 гола в 10 матчах за молодежную сборную Косово U-21.
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