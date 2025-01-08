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Не все так просто? Большинство игроков Руха не хотят переходить в Карпаты
У многих игроков Руха есть предложения от других клубов
fcrukh.com
После "слияния" "Карпат" и "Руха" в сети появилась информация, что часть игроков "желто-черных" перейдут в состав "львов".
Впрочем, как сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", в этой истории не все так просто.
По данным источника, большинство игроков "
Рух получил список игроков от Карпат, в которых Лупашко испытывает потребность. Однако большинство игроков из этого списка не желают присоединяться к "львам".
Также влияет на ситуацию тот факт, что некоторыми игроками "желто-черных" интересуются в Бельгии и Испании. Также есть претенденты на некоторых игроков в Украине.
Чаще всего в этом деле фигурируют имена агентов Серебнникова и Смалийчука, которые имеют связи в Бельгии и Испании.
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