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Не все так просто? Большинство игроков Руха не хотят переходить в Карпаты

Премьер-лига
Обновлено

У многих игроков Руха есть предложения от других клубов

Не все так просто? Большинство игроков Руха не хотят переходить в Карпаты

fcrukh.com

Новина українською

После "слияния" "Карпат" и "Руха" в сети появилась информация, что часть игроков "желто-черных" перейдут в состав "львов".

Впрочем, как сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", в этой истории не все так просто.

По данным источника, большинство игроков "Руха" не желают переходить в "Карпаты".

Рух получил список игроков от Карпат, в которых Лупашко испытывает потребность. Однако большинство игроков из этого списка не желают присоединяться к "львам".

Также влияет на ситуацию тот факт, что некоторыми игроками "желто-черных" интересуются в Бельгии и Испании. Также есть претенденты на некоторых игроков в Украине.

Чаще всего в этом деле фигурируют имена агентов Серебнникова и Смалийчука, которые имеют связи в Бельгии и Испании.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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