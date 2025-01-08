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"Это не свидетельствует о резком падении качества игроков", - Педриньо назвал причину кризиса в Шахтере
Бразилец говорит, что причина неудачных результатов - в молодости команды
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бразильский вингер "
"Главное отличие состоит в том, что сейчас команда помолодела. Однако это не свидетельствует о резком падении качества текущих игроков. Просто они младше, но в своем возрасте уже очень многое успели увидеть, испытать, сыграть в большом количестве поединков. Потому и считаю текущую команду очень перспективной.
Действительно, мы должны были терять меньше очков, чем потеряли. Но это нормальный процесс, учитывая, насколько молод у нас коллектив. Уверен, что во второй половине сезона нам удастся реализовать приобретенный опыт для получения лучшего результата. Мы хотим исправить ситуацию во второй части сезона, все в наших руках, чтобы сделать это и занять место, которого заслуживает "Шахтер" – всегда первое место в турнирной таблице", – сказал бразилец.
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Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 33 пункта после 16 сыгранных матчей.
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