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"Шутить о Мариуполе стали позже", - Сергей Кравченко рассказал о своей первой зарплате в Шахтере

Премьер-лига
Обновлено

Свой первый профессиональный контракт Кравченко подписал с Шахтером

"Шутить о Мариуполе стали позже", - Сергей Кравченко рассказал о своей первой зарплате в Шахтере

Фото з приватного архіву Сергія Кравченка

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и "Шахтера" Сергей Кравченко рассказал о своем первом профессиональном контракте и зарплате, которую он получал.

‒ Первый ваш профессиональный контракт был с "Шахтером" – какую зарплату получили?

– Да, когда мне было 19 лет. 200 долларов – тогда была минимальная сумма. Потом, правда, немного подняли зарплату (дважды по 100 долларов) и в итоге максимальная моя зарплата в "Шахтере-2" была 400 долларов.

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– Тогда еще не было дороги в Мариуполь?

‒ Шутить о "Мариуполе" стали позже. Мне никто не предлагал в Высшей лиге играть. Сначала был "Шахтер-2", потом – "Шахтер-3", а в "Мариуполь" отправляли уже игроков, которых подпускали в первую команду, а я туда не попал.

Продление контракта мне не предлагали, потому что для первой команды не подходил – физическими данными не отличался, а футбол в то время – сила, мощь и скорость. У меня тогда таких качеств не было, поэтому и не пролонгировали контракт, – рассказал Кравченко.

‒ И что вы делали?

– Через друга отца и благодаря агентам поехал на просмотр в Германию, но и их, похоже, не особо поразил. Вернулся в Украину и играл полгода на область за команду из Славянска – "Славхлеб". Прошел просмотр у "Зари", игравшей в Первой лиге, но тоже неудачно. Агенты ничего не нашли, как за границей, так и по Украине.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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