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"Шутить о Мариуполе стали позже", - Сергей Кравченко рассказал о своей первой зарплате в Шахтере
Свой первый профессиональный контракт Кравченко подписал с Шахтером
Фото з приватного архіву Сергія Кравченка
Бывший игрок "Динамо" и "Шахтера" Сергей Кравченко рассказал о своем первом профессиональном контракте и зарплате, которую он получал.
‒ Первый ваш профессиональный контракт был с "
– Да, когда мне было 19 лет. 200 долларов – тогда была минимальная сумма. Потом, правда, немного подняли зарплату (дважды по 100 долларов) и в итоге максимальная моя зарплата в "Шахтере-2" была 400 долларов.
– Тогда еще не было дороги в Мариуполь?
‒ Шутить о "Мариуполе" стали позже. Мне никто не предлагал в Высшей лиге играть. Сначала был "Шахтер-2", потом – "Шахтер-3", а в "Мариуполь" отправляли уже игроков, которых подпускали в первую команду, а я туда не попал.
Продление контракта мне не предлагали, потому что для первой команды не подходил – физическими данными не отличался, а футбол в то время – сила, мощь и скорость. У меня тогда таких качеств не было, поэтому и не пролонгировали контракт, – рассказал Кравченко.
‒ И что вы делали?
– Через друга отца и благодаря агентам поехал на просмотр в Германию, но и их, похоже, не особо поразил. Вернулся в Украину и играл полгода на область за команду из Славянска – "Славхлеб". Прошел просмотр у "Зари", игравшей в Первой лиге, но тоже неудачно. Агенты ничего не нашли, как за границей, так и по Украине.
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