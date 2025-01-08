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Но Сыча в Динамо не будет. 9 января руководство Руха объявит о будущем клуба
9 января состоится общее собрание коллектива
fcrukh.com
В четверг, 9 января на загородной базе "
Как сообщает Sport.ua, по итогам этой встречи должно появиться больше конкретики, как "Рух" будет функционировать до летнего объединения с "Карпатами".
Также станет известно, в каком составе команда вскоре отправится на словенский этап зимней подготовки.
Сейчас вокруг будущего объединения "Карпат" и "Руха" еще очень много слухов, поскольку договор о сотрудничестве еще даже не на финальной стадии. Поэтому конкретика с именами футболистов, которые уже в ближайшем будущем перейдут в "Карпаты", появится после 9 января.
Что же касается одного из лидеров "Руха" Алексея Сыча, которого "продали" в киевское "Динамо", то это не соответствует действительности. Предварительно, футболист входит в список тех игроков, которые перейдут в "Карпаты".
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