Но Сыча в Динамо не будет. 9 января руководство Руха объявит о будущем клуба

В четверг, 9 января на загородной базе " Руха " в Винниках состоится совещание руководства клуба с игроками, тренерами, работниками клубных структур.

Как сообщает Sport.ua, по итогам этой встречи должно появиться больше конкретики, как "Рух" будет функционировать до летнего объединения с "Карпатами".

Также станет известно, в каком составе команда вскоре отправится на словенский этап зимней подготовки.

Сейчас вокруг будущего объединения "Карпат" и "Руха" еще очень много слухов, поскольку договор о сотрудничестве еще даже не на финальной стадии. Поэтому конкретика с именами футболистов, которые уже в ближайшем будущем перейдут в "Карпаты", появится после 9 января.

Что же касается одного из лидеров "Руха" Алексея Сыча, которого "продали" в киевское "Динамо", то это не соответствует действительности. Предварительно, футболист входит в список тех игроков, которые перейдут в "Карпаты".