  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Но Сыча в Динамо не будет. 9 января руководство Руха объявит о будущем клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Но Сыча в Динамо не будет. 9 января руководство Руха объявит о будущем клуба

Премьер-лига

9 января состоится общее собрание коллектива

Но Сыча в Динамо не будет. 9 января руководство Руха объявит о будущем клуба

fcrukh.com

Новина українською

В четверг, 9 января на загородной базе "Руха" в Винниках состоится совещание руководства клуба с игроками, тренерами, работниками клубных структур.

Как сообщает Sport.ua, по итогам этой встречи должно появиться больше конкретики, как "Рух" будет функционировать до летнего объединения с "Карпатами".

Также станет известно, в каком составе команда вскоре отправится на словенский этап зимней подготовки.

Сейчас вокруг будущего объединения "Карпат" и "Руха" еще очень много слухов, поскольку договор о сотрудничестве еще даже не на финальной стадии. Поэтому конкретика с именами футболистов, которые уже в ближайшем будущем перейдут в "Карпаты", появится после 9 января.

Читайте такжеСыч отказался проходить просмотр в Динамо. У него было своё требование, – инсайдер

Что же касается одного из лидеров "Руха" Алексея Сыча, которого "продали" в киевское "Динамо", то это не соответствует действительности. Предварительно, футболист входит в список тех игроков, которые перейдут в "Карпаты".

По теме
yellow-arrow
Ждут пополнения из Руха? Карпаты прекратили сотрудничество с защитником
yellow-arrow
"Это не свидетельствует о резком падении качества игроков", - Педриньо назвал причину кризиса в Шахтере
yellow-arrow
"Шутить о Мариуполе стали позже", - Сергей Кравченко рассказал о своей первой зарплате в Шахтере
Динамо (Киев) Рух (Львов) Алексей Сыч Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости