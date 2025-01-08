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Ждут пополнения из Руха? Карпаты прекратили сотрудничество с защитником

Премьер-лига

Тимофей Сухарь покинул львовскую команду

Ждут пополнения из Руха? Карпаты прекратили сотрудничество с защитником

fckarpaty.org.ua

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"Карпаты" объявили о прекращении сотрудничества с 25-летним защитником Тимофеем Сухарем.

Стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Тимофей Сухарь присоединился к "зелено-белым" в июле 2023-го и помог команде получить путевку в Премьер-Лигу. Левый защитник провел в составе Карпат 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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Тимофей Сухарь Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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