Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ждут пополнения из Руха? Карпаты прекратили сотрудничество с защитником
Тимофей Сухарь покинул львовскую команду
fckarpaty.org.ua
"
Стороны договорились о прекращении сотрудничества.
Тимофей Сухарь присоединился к "зелено-белым" в июле 2023-го и помог команде получить путевку в Премьер-Лигу. Левый защитник провел в составе Карпат 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не все так просто? Большинство игроков Руха не хотят переходить в Карпаты
- Ямаль назвал имя своего кумира, которого ставит выше Месси
- Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за регламента
- Йожеф Сабо объяснил причину слияния двух львовских клубов
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000