Ждут пополнения из Руха? Карпаты прекратили сотрудничество с защитником

" Карпаты " объявили о прекращении сотрудничества с 25-летним защитником Тимофеем Сухарем.

Стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Тимофей Сухарь присоединился к "зелено-белым" в июле 2023-го и помог команде получить путевку в Премьер-Лигу. Левый защитник провел в составе Карпат 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.