  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известно, сколько Заря заплатила за первого зимнего новичка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, сколько Заря заплатила за первого зимнего новичка

Премьер-лига

Transfermarkt знает все

Известно, сколько Заря заплатила за первого зимнего новичка

fczorya.com

Новина українською

Луганская "Заря" официально объявила о подписании первого зимнего новичка, который стал 21-летний опорник боснийского клуба "Слога Добой" Деяна Попара.

Украинский клуб не стал раскрывать подробностей сделки, однако авторитетный портал Transfermarkt знает все о трансферах.

По данным источника, "Заря" заплатила за игрока 180 тысяч евро, подписав с футболистом контракт на три с половиной года – до лета 2028 года.

Напомним, что за "Слога Добой" Попара провел 50 матчей, отличился двумя голами и одной голевой передачей. Подавляющее большинство матчей был задействован на поле в качестве опорного полузащитника.

Также Деян вызывался в сборные Боснии и Герцеговины U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21 (всего - 30 поединков).

По теме
yellow-arrow
Шахтер возобновил сотрудничество с национальной сетью АЗК
yellow-arrow
Кабаев: Когда Цыганык говорит, что Мудрик – надежда сборной... Смешно, если честно
yellow-arrow
Ждут пополнения из Руха? Карпаты прекратили сотрудничество с защитником
Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости