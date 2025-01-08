Известно, сколько Заря заплатила за первого зимнего новичка

Луганская "Заря" официально объявила о подписании первого зимнего новичка , который стал 21-летний опорник боснийского клуба "Слога Добой" Деяна Попара.

Украинский клуб не стал раскрывать подробностей сделки, однако авторитетный портал Transfermarkt знает все о трансферах.

По данным источника, "Заря" заплатила за игрока 180 тысяч евро, подписав с футболистом контракт на три с половиной года – до лета 2028 года.

Напомним, что за "Слога Добой" Попара провел 50 матчей, отличился двумя голами и одной голевой передачей. Подавляющее большинство матчей был задействован на поле в качестве опорного полузащитника.

Также Деян вызывался в сборные Боснии и Герцеговины U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21 (всего - 30 поединков).