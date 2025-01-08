Кабаев: Сначала Цыганык говорит о Мудрике, что он надежда сборной, а потом через 2 дня: "Кому ты там машешь?"

Хавбек " Динамо " Владислав Кабаев в эфире каналу SportArena рассказал, за кем из украинских футбольных блогеров следит на YouTube.

– Летом Виктор Вацко сказал следующее: "Если Кабаева осенью не будет в сборной Украины, то я в футболе ничего не соображаю". Все-таки что-то соображает Виктор Владимирович?

– Смотрел. Как смотрел – ты инстаграм открываешь, оно всегда попадается тебе. Это приятно слышать, конечно, потому что помню, как и Цыганык, и Вацко очень много, мягко сказать, парафинили – и "Динамо", и меня. Было неприятно, но…

– А что врезалось больше всего?

– Что трансфер такой провальный у "Динамо", провальная трансферная кампания, Кабаев пришел. И до того как я приходил, я тоже читал, что это не усиление для "Динамо".

Это нормально, кому-то ты будешь не нравиться, кому-то будешь нравиться. Сегодня ты супер, завтра плохо сыграл – ты под микроскопом, потому что ты в "Динамо". Это, конечно, нормально. Это приятно читать, потому что это, не знаю, футбольный блогер или журналист такой…

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– Болельщик.

– Да, болельщик с именем. Но, я же говорю, тогда был хороший момент, тогда я хорошо играл. Потом месяц был не очень хороший, не забивал, и "Кабаев сдал". Но никто не видит, сколько ты делаешь для того, чтобы вышел и эти 90 минут отработал, чтобы у тебя все получалось.

– А вообще какой-то футбольный контент смотрите? Цыганыка, Вацко? Обсуждаете потом их цитаты, другие интервью?

– Я Цыганыка, честно говоря, не смотрю. Но бывает, где-то попадается. Смотрел тебя, "Спортарену" – где-то мне тоже попадается в ютубе.

Но, честно, бывает столько много футбола, и редко скажут что-то хорошее, а если еще что-то плохое слышать, и ты сам понимаешь, что сейчас и так не очень хорошо играешь, и еще что-то навешивать – думаешь: "Да нет, я лучше не буду смотреть".

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Но да, бывает, смотрю. "ТаТоТаке" могу послушать того Смолового, который всегда недоволен игроками. Сейчас я уже нормально реагирую, когда играешь, когда уже адаптировался.

Вацко слушаю – он может как похвалить, так и поругать. Цыганык что-то там… Ну, тоже мы обсуждаем. Честно, бывает очень смешно.

Как Цыганык, когда о Мудрике говорит: то Мудрик топ, то надежда сборной, когда он забил Армении или кому там. Через 2 дня: "Кому ты там машешь? Это что, нормально? (вероятно, речь идет о двух октябрьских матчах сборной Украины против Грузии (1:0) и Чехии (1:1), в первом из которых Мудрик отметился победным голом – прим.).

Ну, смешно, честно. Это его работа, конечно, но знаешь, мы так с пацанами смотрим, и каждый приходит, что-то новое рассказывает. Ну, смешно, потому что вот так мнение у человека меняется: одна игра очень многое меняет. Это их труд, что здесь говорить.