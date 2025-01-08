Шахтер возобновил сотрудничество с национальной сетью АЗК

ФК "Шахтер" возобновил партнерство с национальной сетью АЗК под ТМ Parallel.

Клуб и сеть АЗК уже имели опыт сотрудничества в период с 2008 по 2014 год.

Соглашение рассчитано на 2,5 года и предусматривает размещение логотипа Parallel на игровой форме горняков, рекламные проявления во время домашних матчей, программы лояльности, а также активации в соцсетях клуба.