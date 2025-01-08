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Шахтер возобновил сотрудничество с национальной сетью АЗК

Премьер-лига

Шахтер и ТМ Parallel уже имели опыт сотрудничества

Шахтер возобновил сотрудничество с национальной сетью АЗК

shakhtar.com

Новина українською

ФК "Шахтер" возобновил партнерство с национальной сетью АЗК под ТМ Parallel.

Клуб и сеть АЗК уже имели опыт сотрудничества в период с 2008 по 2014 год.

Соглашение рассчитано на 2,5 года и предусматривает размещение логотипа Parallel на игровой форме горняков, рекламные проявления во время домашних матчей, программы лояльности, а также активации в соцсетях клуба.

"Мы особенно тепло вспоминаем времена, когда уже в далеком 2008 году начинали партнерство с Parallel, что на протяжении 6 лет радовало наших болельщиков приятными событиями и сопровождало один из самых ярких этапов в истории клуба. Напомню, тогда мы были первыми, кто в 2012 году накануне старта Лиги чемпионов УЕФА выпустил коллекционные талоны на горючее с изображениями наших игроков.

Талоны были стилизованы под настоящие купюры и даже сейчас коллекционеры ищут возможность приобрести их на аукционах. Нам также импонируют амбициозные цели нашего партнера, который, несмотря на все нынешние сложности, продолжает развивать и модернизировать свой бизнес. У наших брендов много общих ценностей, которые будут мотивировать нас двигаться вперед – к новым победам!" – сказал коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.

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Источник:
http://shakhtar.com
Опубликовал: Михаил Черныш
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