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Шахтер возобновил сотрудничество с национальной сетью АЗК
Шахтер и ТМ Parallel уже имели опыт сотрудничества
shakhtar.com
Клуб и сеть АЗК уже имели опыт сотрудничества в период с 2008 по 2014 год.
Соглашение рассчитано на 2,5 года и предусматривает размещение логотипа Parallel на игровой форме горняков, рекламные проявления во время домашних матчей, программы лояльности, а также активации в соцсетях клуба.
"Мы особенно тепло вспоминаем времена, когда уже в далеком 2008 году начинали партнерство с Parallel, что на протяжении 6 лет радовало наших болельщиков приятными событиями и сопровождало один из самых ярких этапов в истории клуба. Напомню, тогда мы были первыми, кто в 2012 году накануне старта Лиги чемпионов УЕФА выпустил коллекционные талоны на горючее с изображениями наших игроков.
Талоны были стилизованы под настоящие купюры и даже сейчас коллекционеры ищут возможность приобрести их на аукционах. Нам также импонируют амбициозные цели нашего партнера, который, несмотря на все нынешние сложности, продолжает развивать и модернизировать свой бизнес. У наших брендов много общих ценностей, которые будут мотивировать нас двигаться вперед – к новым победам!" – сказал коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.
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