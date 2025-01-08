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Легионер Черноморца покинул одесский клуб
Не сложилось
Фото: ФК Чорноморець/ zagoryuk.ph
Легионер "
По информации телеграм-канала "Chernomorets Odessa Fan Page", бразильский вингер Жоау Нету не присоединился к команде на сборах, с ним уже попрощались.
Последние три месяца вингер пропустил из-за серьезной травмы. Из-за этого главный тренер одесситов Александр Бабич не видит будущего для бразильца в клубе после травмы
Напомним, что Нету присоединился к "Черноморцу" летом 2024 года, перейдя из клуба ОАЭ "Emirates". За это время он провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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