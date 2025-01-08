Легионер Черноморца покинул одесский клуб

Легионер " Черноморца ", вингер Жоау Нету, покинул одесский клуб.

По информации телеграм-канала "Chernomorets Odessa Fan Page", бразильский вингер Жоау Нету не присоединился к команде на сборах, с ним уже попрощались.

Последние три месяца вингер пропустил из-за серьезной травмы. Из-за этого главный тренер одесситов Александр Бабич не видит будущего для бразильца в клубе после травмы

Напомним, что Нету присоединился к "Черноморцу" летом 2024 года, перейдя из клуба ОАЭ "Emirates". За это время он провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.