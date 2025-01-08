Поляки претендуют на основного кипера ЛНЗ

Украинский голкипер ЛНЗ Евгений Кучеренко заинтересовал нескольких польских клубов, сообщает журналист Петр Слонка.

По информации источника, 25-летним вратарем активно интересуется люблинский "Мотор", который даже сделал предложение игроку. Впрочем, тут есть проблема с суммой, которую хочет получить черкасский клуб.

Еще один клуб из середины таблицы чемпионата Польши интересуется игроком, имея необходимые для трансфера деньги, но до конкретных разговоров пока не дошло.

Напомним, что в текущем сезоне кипер провел за ЛНЗ 17 матчей, в которых пропустил 27 голов и 2 поединка отстоял на ноль.