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Поляки претендуют на основного кипера ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

Даже есть предложение

Поляки претендуют на основного кипера ЛНЗ

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский голкипер ЛНЗ Евгений Кучеренко заинтересовал нескольких польских клубов, сообщает журналист Петр Слонка.

По информации источника, 25-летним вратарем активно интересуется люблинский "Мотор", который даже сделал предложение игроку. Впрочем, тут есть проблема с суммой, которую хочет получить черкасский клуб.

Еще один клуб из середины таблицы чемпионата Польши интересуется игроком, имея необходимые для трансфера деньги, но до конкретных разговоров пока не дошло.

Напомним, что в текущем сезоне кипер провел за ЛНЗ 17 матчей, в которых пропустил 27 голов и 2 поединка отстоял на ноль.

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ЛНЗ (Черкассы) Евгений Кучеренко
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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