Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поляки претендуют на основного кипера ЛНЗ
Даже есть предложение
фото из свободных источников
Украинский голкипер
По информации источника, 25-летним вратарем активно интересуется люблинский "Мотор", который даже сделал предложение игроку. Впрочем, тут есть проблема с суммой, которую хочет получить черкасский клуб.
Еще один клуб из середины таблицы чемпионата Польши интересуется игроком, имея необходимые для трансфера деньги, но до конкретных разговоров пока не дошло.
Напомним, что в текущем сезоне кипер провел за ЛНЗ 17 матчей, в которых пропустил 27 голов и 2 поединка отстоял на ноль.
Популярное сейчас
- Не все так просто? Большинство игроков Руха не хотят переходить в Карпаты
- Ямаль назвал имя своего кумира, которого ставит выше Месси
- "Он - причина всех голов команды". Экс-игрок Ромы отметил игру Довбика
- Выбрал Динамо. Шахтер досрочно прервал аренду хорватского защитника
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025