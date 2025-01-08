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Езерский: Шахтер не прогадает с подписанием Крупского
И игроку нужен новый вызов
Фото: ФК Ворскла
Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Владимир Езерский высказался о подписании "горняками" 20-летнего правого защитника "Ворсклы" Ильи Крупского.
"Наши пути с Крупским пересекались в молодежной сборной Украины. Как по мне, для того, чтобы продолжать прогрессировать, Илье нужен новый вызов на клубном уровне. Я убежден, что с его приглашением новая команда не прогадает.
Главное, что Крупский – скоростной игрок, который выполняет большой объем работы. Он техничен, что особенно ценно для команд, ориентированных на контроль мяча. Илья обладает точной передачей во время подключений к атакам.
Конечно, если бы Крупский был на несколько сантиметров выше, это добавило бы ему преимуществ. Но благодаря умению предвидеть развитие событий на поле он успешно играет на опережение и выигрывает воздушные дуэли. Кроме того, он обладает лидерскими качествами и всегда настроен действовать с максимальной отдачей. В перспективе Илья имеет все шансы дебютировать в национальной сборной Украины", - сказал Езерский.
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