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Езерский: Шахтер не прогадает с подписанием Крупского

Премьер-лига

И игроку нужен новый вызов

Езерский: Шахтер не прогадает с подписанием Крупского

Фото: ФК Ворскла

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Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Владимир Езерский высказался о подписании "горняками" 20-летнего правого защитника "Ворсклы" Ильи Крупского.

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"Наши пути с Крупским пересекались в молодежной сборной Украины. Как по мне, для того, чтобы продолжать прогрессировать, Илье нужен новый вызов на клубном уровне. Я убежден, что с его приглашением новая команда не прогадает.

Главное, что Крупский – скоростной игрок, который выполняет большой объем работы. Он техничен, что особенно ценно для команд, ориентированных на контроль мяча. Илья обладает точной передачей во время подключений к атакам.

Конечно, если бы Крупский был на несколько сантиметров выше, это добавило бы ему преимуществ. Но благодаря умению предвидеть развитие событий на поле он успешно играет на опережение и выигрывает воздушные дуэли. Кроме того, он обладает лидерскими качествами и всегда настроен действовать с максимальной отдачей. В перспективе Илья имеет все шансы дебютировать в национальной сборной Украины", - сказал Езерский.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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