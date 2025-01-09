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С намеком на большой трансфер. Ворскла начала свой сбор в Турции

Премьер-лига

Крупский пока что в составе полтавчан

С намеком на большой трансфер. Ворскла начала свой сбор в Турции

vorskla.com.ua

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"Ворскла" прибыла в Турцию, где будет готовиться ко второй части сезона УПЛ.

На данный момент Юрий Максимов работает с 24 футболистами, в том числе с защитником Ильей Крупским, который близок к переходу в «Шахтер».

Вероятно, полтавчане намекают на этот переход, написав на официальном сайте, что скоро фанов может ожидать трансферный сюрприз.

Также с командой уже работает новичок Авдили.

Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов.

Защитники: Багинский, Бацула, Гучек, Крупский, Малыш, Павлюк, Пердута, Романец, Хрипчук.

Полузащитники: Авдили, Челядин, Скляр, А.Шевченко, Мякушко, Нестеренко, Кане.

Нападающие: Иеде, Островский, Сердюк, Салабай, Ндукве.

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Ворскла (Полтава) Илья Крупский
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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