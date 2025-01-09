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С намеком на большой трансфер. Ворскла начала свой сбор в Турции
Крупский пока что в составе полтавчан
vorskla.com.ua
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На данный момент Юрий Максимов работает с 24 футболистами, в том числе с защитником Ильей Крупским, который близок к переходу в «Шахтер».
Вероятно, полтавчане намекают на этот переход, написав на официальном сайте, что скоро фанов может ожидать трансферный сюрприз.
Также с командой уже работает новичок Авдили.
Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов.
Защитники: Багинский, Бацула, Гучек, Крупский, Малыш, Павлюк, Пердута, Романец, Хрипчук.
Полузащитники: Авдили, Челядин, Скляр, А.Шевченко, Мякушко, Нестеренко, Кане.
Нападающие: Иеде, Островский, Сердюк, Салабай, Ндукве.
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