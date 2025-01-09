Клуб Первой лиги может перехватить игрока у Шахтера

Ситуация по трансферу защитника "Ворсклы" Ильи Крупского разворачивается молниеносными темпами. Судьба игрока решается в ближайшие часы, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Как известно, на игрока претендовал и "Металлист 1925", чье предложение только побудило "Шахтер" активировать опцию автоматического выкупа контракта футболиста за 3 млн евро.

"Ворскла" приняла оба предложения, теперь выбор за игроком. А он взял время на размышления.

Амбиции же, декларируемые недавно самим Крупским, это еврокубки.