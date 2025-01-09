Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Шахтер - Динамо Загреб. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" проведет первый контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником подопечных Марино Пушича станет команда "Динамо" Загреб.
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени. Смотреть товарищеский поединок можно на YouTube-канале "Шахтера".
Товарищеский матч
09.01.2025
"Шахтер" 16:00 "Динамо" Загреб
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Артета сообщил Зинченко о его будущем в Арсенале, – Mirror
- Кабаев: Сначала Цыганык говорит о Мудрике, что он надежда сборной, а потом через 2 дня: "Кому ты там машешь?"
- Тоттенхэм - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка английской лиги
- Просто бизнес. Вацко назвал сумму, за которую Козловский продал Рух Карпатам
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000