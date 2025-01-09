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Шахтер - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Шахтер - Динамо Загреб. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" проведет первый контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником подопечных Марино Пушича станет команда "Динамо" Загреб.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени. Смотреть товарищеский поединок можно на YouTube-канале "Шахтера".

Товарищеский матч
09.01.2025
"Шахтер" 16:00 "Динамо" Загреб
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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