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Кабаев: Встретил Суркиса, он говорит: "Сынок, это только первая твоя голевая?" Мне так стыдно стало

Премьер-лига

Хавбек долго не мог сделать результативное действие в составе киевского клуба

Кабаев: Встретил Суркиса, он говорит: "Сынок, это только первая твоя голевая?" Мне так стыдно стало

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев рассказал о самом сложном периоде в расположении "бело-синих".

"Луческу хотел, чтобы забивал, но никогда мне не говорил: "Забей гол, когда ты уже забьешь?" Я делал и голевые, что-то там забивал. Никогда такого не было. И он меня где-то так: "Каба, когда ты забьешь?" А у меня даже моментов нет. Ладно, когда у тебя есть моменты, и ты не можешь забить – это одно. А когда ты даже не подходишь к воротам, ты где-то там тусуешься. И я даже не знал, как это сделать, и оно давит.

Я там какую случайную голевую отдал, уже не помню, в каком матче – оно немного так упало, но все равно: "Да одна всего лишь".

Я пришел в зал, встретил, не помню, Григория Михайловича или Игоря Михайловича. И он так говорит: "Сынок, это только первая твоя голевая?" И мне так стыдно стало, типа: "Ну, блин, да, только первая", – признался Владислав в интервью Sport Arena.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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