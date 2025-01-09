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Румынский вингер, которым интересуется Динамо, высказался о своем будущем
Бело-синие планируют подписать Яниса Стойку
фото из свободных источников
Полузащитник "Германштадта" Янис Стойка, на которого претендует киевское "Динамо", завил о желании остаться в своей команде.
"Президент клуба приезжал к нам, поэтому, возможно, у нас будут какие-то обсуждения. Я хотел бы остаться в команде, но в футболе никогда не знаешь, что будет дальше. Пока что меня не заставляют уходить.
На данный момент в Сибиу у меня есть все, что я хочу, а когда придет время, я подумаю об уходе. В 2025 году я хочу играть как можно лучше, забивать голы и попасть на чемпионат Европы 2025 U-21", - сказал футболист.
Отметим, что в этом сезоне Стойка провел 20 матчей за "Германштадт" в чемпионате – забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость румынского вингера составляет 1,6 млн евро.
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