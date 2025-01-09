Румынский вингер, которым интересуется Динамо, высказался о своем будущем

Полузащитник "Германштадта" Янис Стойка, на которого претендует киевское "Динамо", завил о желании остаться в своей команде.

"Президент клуба приезжал к нам, поэтому, возможно, у нас будут какие-то обсуждения. Я хотел бы остаться в команде, но в футболе никогда не знаешь, что будет дальше. Пока что меня не заставляют уходить.

На данный момент в Сибиу у меня есть все, что я хочу, а когда придет время, я подумаю об уходе. В 2025 году я хочу играть как можно лучше, забивать голы и попасть на чемпионат Европы 2025 U-21", - сказал футболист.